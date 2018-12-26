(Görüntülü) Büyük yangının izleri silindi; poliklinik hizmeti verilmeye başlandı (2)

Ali AKSOYER- Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA\'da yaklaşık 9 ay önce çıkan yangın sonucunda büyük hasar gören Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde başlayan tadilatta sona gelindi. Bütün dış cephesi yenilenen hastanede poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. 9 AY ÖNCE YANMIŞTI Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 5 Nisan\'ta büyük yangın çıkmıştı. Kısa sürede dış cepheye sıçrayan alevler binayı sarmıştı. Büyük paniğin yaşandığı olay sırasında içerde bulunan yaklaşık 300 hasta çevre hastanelere tahliye edilmiş, yangın saatler süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştı. Yapılan incelemelerde yangının atık cam şişe kumbarasının etrafında bulunan çöplere düşürülen ateş sonucunda çıktığı belirtilmişti. HASTANE BÜTÜNÜYLE YENİLENDİ Yangının ardından kapatılan hastanede büyük bir tadilat başlatıldı. Yaklaşık 9 ay süren tadilat sırasında yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe izolasyon malzemeleri tamamıyla değiştirildi. Ayrıca yangında hasar gören hasta odaları, koridorlar ve binanın iç kısımı bütünüyle yenilendi. POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI Tadilatın büyük oranda tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde geçen pazartesinden itibaren poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Halen iç kısımda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından hastanenin tam kapasiteli olarak 2019 Ocak ayında açılması planlanıyor. \"BURAYI CANLANDIRAN HASTANEYDİ\" Öte yandan 9 aydır büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyen çevre esnafı, hastanenin açılacak olmasından dolayı sevinçli olduklarını söylediler. Bölgede medikal malzeme dükkanı bulunan Nejat Adaçam, \" 9 aylık süreç bizim için hüsran oldu. Çünkü kiralar, eleman parası, bütün giderlerimizi buradan karşılıyorduk. Bu dönemi çok sıkıntılı geçirdik. Bu bölge hastane olmadığında oldukça boş. Burayı canlandıran hastaneydi\" dedi.