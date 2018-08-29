(Görüntülü) Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BÜYÜK Taarruz\'da şehit olan askerlerin kabrinin bulunduğu Afyonkarahisar\'ın İscehisar ilçesindeki Giresunlular Şehitliği\'nde, anma töreni yapıldı. Afyonkarahisar\'daki Zafer Haftası ve Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü törenleri kapsamında, Giresun\'dan gönüllü olarak yola çıkan ve İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırlarında Yunan ordusuyla çarpışarak şehit olan 42 ve 47\'nci Alaylar\'dan 14 Giresunlu askerin kabrinin bulunduğu Giresunlular Şehitliği\'nde anma töreni düzenlendi. İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İscehisar Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çibik\'in şehitlik anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törene, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile vatandaşlar da katıldı. ÜSTEĞMEN AKIN O ANLARI ANLATTI Törende konuşan Üsteğmen Bilal Akın, 26 Ağustos 1922\'de, Mustafa Kemal Atatürk\'ün emriyle Büyük Taarruz\'un başladığına dikkati çekti. 47. Giresun Gönüllü Alayı\'nın, İscehisar\'ın Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırları içerisindeki \'Kapaçkıran\' ve \'Dedesivri\'de mevzilenmiş düşmanla savaştığını anlatan Akın, \"Tepelerin yamaçlarına Yunanlılar tel örgülerle tahkimat yapmışlardı. 38 cesur Giresun uşağı, kendi imkânlarıyla temin ettikleri paslı makaslarla bu engeli keserek bir gecede geçmeye muvaffak olmuşlardır\" dedi. İLK ATEŞLE 14 ASKER ŞEHİT OLDU Üsteğmen Akın, Yunanlıların yaklaşan Türk askerini fark ederek mermi yağdırmaya başlamasıyla 14 yiğit askerin şehit düştüğünü söyledi. Akın, şöyle konuştu: \"Arkadaşlarına su getirmek için Doğanlar köyüne inen Ahmet Halis, elindeki su bidonlarıyla geri döndüğünde 14 arkadaşının şehit edildiğini görür. Hemen aceleyle dualar ve gözyaşları arasında şehitler bulundukları yere gömülür. 36 saat süren taarruzdan sonra Giresun uşakları, düşmanı Dedesivri mevkisinden atmaya muvaffak olur. İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Giresun Muharip Gaziler Derneği Üyesi Ahmet Halis Asal, hem savaştıkları alanları gezmek hem de arkadaşlarının mezarlarını ziyaret için 1964 yılında Doğanlar köyüne gelir. Arkadaşları için bir şehitlik yapmaya karar verir. \'Ben ölünce şehit arkadaşlarımın yanına defnedin. Beni şehit arkadaşlarımdan ayırmayın\' diye vasiyet eden Ahmet Halis Asal, 1977 yılında öldüğünde, Giresun\'dan alınarak arkadaşlarının yanına, şehitliğe 15\'inci kişi olarak defnedilir.\" Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua okudu. Protokol üyeleri son olarak Giresun Kültür Evi\'ni ziyaret etti.