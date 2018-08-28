(Görüntülü) Büyük Taarruz şehitleri anıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da Büyük Taarruz öncesi Yunan birlikterine saldırarak çok sayıda kayıp verdiren 13. Suvari Alayı anısına yaptırılan anıt mezar alanında anma töreni yapıldı. Afyonkarahisar\'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz\'un 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkaya Köyü Şehitliği\'nde tören düzenlendi. Büyük Taarruz başlamadan önce Türk birliklerinin Kocatepe\'de daha rahat konuşlanmasını sağlamak amacıyla Anıtkaya\'da bulunan Yunan kuvvetlerine taarruzda bulunarak, şiddetli muharebe sonucu çok sayıda kayıp verdiren 13. Süvari Alayı şehitleri anısına yaptırılan anıt mezar alanındaki törende, askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü vekili Gürsel Yıldız ve vatandaşlar da yer aldı. \'YUNAN BİRLİKLERİNE ZAMAN KAYBETTİRİLDİ\' Törende konuşan Öğretmen Üsteğmen Bilal Akın, 2. Süvari Tümeni 13. Süvari Alayı\'nın, Anıtkaya yoluna geldiğinde yürüyüş halindeki 1. Yunan Kolordusu\'na bağlı bazı birliklerle yedek subay eğitim merkezi öğrencilerine baskın şeklinde taarruz ettiğini söyledi. Baskın sonucunda neye uğradığını şaşıran düşmanın 100 kayıp vererek dağıldığını belirten Akın, \"Bu saldırıda 5\'i subay olmak üzere 30 esir alınmış, düşman araçları tahrip edilmiştir. Yunan kuvvetlerine yardım etmek için Yenice\'de bulunan 9. Yunan Tümeni kuvvetli bir topçu desteğini arkasına alarak 13. Süvari Alayı\'na karşı taarruza başlamıştır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı\'ndan 17 subay ve 176 er şehit olmuş, 2 subay ve 32 er yaralanmıştır. Şehitler arasında 13. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Galip de vardır. Bu bölgede yapılan şiddetli muharebeler neticesinde 13. Süvari Alayı, Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir. 13. Süvari Alayı, bu taarruz sonucunda Yunan birliklerine zaman kaybettirmiştir. Büyük Taarruz\'a katılacak Türk birliklerine zaman kazandırmıştır\" dedi. \'BİR OLMALIYIZ\' Anıtkaya Köyü muhtarı Mehmet Soylu da \"96 yıl önce olduğu gibi, 15 Temmuz\'da olduğu gibi, Zeytin Dalı\'nda olduğu gibi yine safları sıklaştıracağız. Daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız ve bu savaşı kazanacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Bizlerin kapısını çalacak bir başka Türkiye daha yok. Hainlere karşı yaralarımızı sarmalı, birbirimize her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bir olmalıyız. İri olmalıyız. Diri olmalıyız. En önemlisi de millet olduğumuzu unutmamalıyız. Bizim adımız şerefli Türk milletidir\" diye konuştu. Konuşmaların ardından askeri birlikler tören geçişi yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler son olarak şehit mezarlarını ziyaret etti.