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(Görüntülü) Buse Terim ve Cemal Hünal oylarını kullandı

İSTANBUL, (DHA) Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı

24 Haziran 2018 20:13

İSTANBUL, (DHA) Fatih Terim\'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Fatih Terim\'in kızı Buse Terim, Sarıyer İSTEK Kemal Atatürk Okullarında oyunu kullandı. Bir süre oy kullanmak için bekleyen Terim, sırasının gelmesinin ardından oyunu kullanarak okuldan ayrıldı. Öte yandan, oyuncu Cemal Hünal da eşi Lale Cangal ve çocukları ile birlikte, Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi\'ne gelerek oylarını kullandılar. Yoğun kalabalıkta sıra bekleyen çift, oylarını kullandıktan sonra çocukları ile birlikte okuldan ayrıldı.

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