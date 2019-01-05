(Görüntülü) Bursaspor'da Lima ve Sakho kampa katıldı

Gürkan DURAL / ANTALYA (DHA) - Bursaspor\'da devre arası kampının üçüncü gününde Allano Lima ve Diafra Sakho takıma katıldı. Tunay Torun ise sabah idmanında sakatlanırken, akşamki antrenmana tedbir amaçlı çıkmadı. Oyuncuların neşesi ise dikkat çekti.



Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya kampında devam eden Bursaspor günü çift idmanla noktaladı. Sabah saatlerinde yapılan idmana Abdullahi Shehu, Henri Saivet, Barış Yardımcı ve Onur Atasayar katılmadı. Allano Lima ise kampın üçüncü gününde takıma dahil oldu ve sabah idmanına çıktı. Yeşil beyazlıların akşam idmanına ise bir diğer beklenen oyuncu Diafra Sakho katıldı. Sakho da bir süre takımla birlikte çalıştı. Öte yandan sabah idmanında sakatlanan Tunay Torun akşam idmanında ise yer almadı. Tunay’ın alt adalesinde ağrı olduğu ve tedbir amaçlı olarak çalışmalarını salonda sürdürdüğü öğrenildi.



Bursaspor’un akşam idmanında dikkat çeken nokta ise oyuncuların neşesi oldu. Isınma koşusunun ardından iki gruba ayrılan yeşil beyazlı oyuncular el topu oynadı. Ardından Bursasporlu oyuncular 3 gruba ayrılarak idmanı çift kale maç ile noktaladı. Oldukça renkli geçen antrenmanda oyuncuların neşesi ve birbiriyle olan diyaloğu ön plana çıktı.



Bursaspor, yarın çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.