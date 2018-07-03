(Görüntülü) Bursaspor'da Afyonkarahisar kampı başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Afyonkarahisar\'da ilk antrenmanına çıktı.



Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde kamp yapacak olan Bursaspor, ilk antrenmanını da teknik direktör Samet Aybaba eşliğinde yaptı. Kampın ilk antrenmanını kondisyon ve taktik ağırlıklı sürdüren yeşil beyazlı ekip top çalışması yaptı.



13 Temmuz’a kadar Afyonkarahisar\'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek olan Bursaspor, aynı gün Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile hazırlık maçı yapacak. 2 günlük iznin ardından Bursaspor kafilesi ikinci kampı da Afyonkarahisar\'da 16 - 28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek.



Antrenmana Dünya Kupası’nda bulunan Aziz Behich, Abdullahi Shehu ve William Troost Ekong katılmazken Titi\'nin de izinli olduğu belirtildi.