(Görüntülü) Bursaspor ve Antalyaspor taraftarları kahvaltıda buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor ile Antalyaspor taraftarlar kahvaltıda bir araya gelerek dostluk mesajları verdi. Spor Toto Süper Lig\'de bugün Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanacak Bursaspor- Antalyaspor maçı öncesinde, her iki takımın taraftarı kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte iki camianın taraftarları, dostluk mesajları vererek birbirlerine başarılar diledi. Bursaspor tribünlerinden ÜniTimsah Onursal Başkanı Cem Tunçbilek, \"Her şey kardeşlik üzerine kurulmalı\" diyerek \"Antalyaspor taraftarıyla husumetten sonra ağabeylerimizin katkısıyla aramızda güzel bir sinerji oluştu ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu gördük. Biz Antalya\'ya gittiğimizde onlar bizi güzel ağırlıyor, onlar buraya geldiğinde biz güzel ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Biz böyle bir dostluğun olmasından çok mutluyuz, inşallah bu şekilde devam eder\" ifadelerini kullandı. Antalyaspor tribünlerinden 07 Gençlik Tribün Lideri Gürhan Güneyli ise, \"Biz Anadolu kulüpleri gerçekten yıllardan beri kavgadan uzağız. Bursasporlu kardeşlerimizle geçmişte husumetlerimiz vardı ama biz şunu her zaman söylüyoruz en iyi dostluklar kavga ile başlar. İnşallah bu dostluğumuz bir sonraki nesillere kadar devam eder. Çok güzel bir ortam. İnşallah tüm Anadolu kulüpleri İstanbul takımlarına örnek olur\" diye konuştu. Öte yandan Antalyaspor taraftarı, Bursaspor taraftarının bir süredir Yemen\'e yardım eli uzatma adına düzenlemiş olduğu kampanyaya da destek verdi. Kırmızı beyazlı taraftarlar, yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini Bursaspor taraftarına teslim etti.