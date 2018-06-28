(Görüntülü) Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

BURSA,(DHA)

Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bursaspor\'da günün ilk antrenmanı Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri\'nde gerçekleşti. Yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra dar alanda 4 minyatür kale ile pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise tempolu koşular yapıldı.

Sağlık kontrollerinde bulunan teknik direktör Samet Aybaba, futbolcular Harun Tekin, Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Bogdan Stancu ve John Bostock antrenmanda yer almadı.

Yeşil beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.