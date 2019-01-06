(Görüntülü) Bursaspor Başkanı Ali Ay kampa geldi

Gürkan DURAL/SERİK,(ANTALYA),(DHA)- Bursaspor Başkanı Ali Ay, yeşil-beyazlıların Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ay, transfer tahtasını açmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Ay, oyuncularına ise tekliflerin olduğunu ancak henüz değerlerini bulan bir teklifin gelmediğini söyledi.



Bursaspor Başkanı Ali Ay, yeşil beyazlıların Antalya\'daki kampına ziyaret etti. Ayağının tozuyla yeşil beyazlıların akşam saatlerindeki idmanını takip eden Başkan Ay, basın mensuplarıyla da sohbet etti. Transfer tahtasını açmak için çaba gösterdiklerine değinen Başkan Ay, bu noktada en önemli kaynaklarının arazi satışı olduğunu belirtti ve bu konuya ilişkin önümüzdeki hafta yeni gelişmelerin olabileceğini kaydetti.



Samet Aybaba\'nın \"Alacaksak kaliteli oyuncular alalım\" görüşüne katıldığını dile getiren başkan Ay, \"Durumlar çok iç açıcı değil. Samet hocamıza katılıyorum, alacaksak iyi futbolcu almamız lazım. Gerisi de altyapıdan olmalı. Önemli adımlar atarken defalarca düşünüyoruz\" dedi.



Bazı oyunculara transfer teklifleri olduğunu söyleyen başkan Ay, henüz oyuncuların değerini bulan bir teklifin kendilerine sunulmadığını ifade etti. Başkan Ay ayrıca sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda birçok maçı kaçıran ancak ikinci yarıyla birlikte hazır hale gelecek Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu\'nun ise yeni transfer etkisi yaratacağını sözlerine ekledi.



Daha sonra Ali Ay, teknik direktör Samet Aybaba ile bir süre sohbet etti.