(Görüntülü) Bursalı şehidin babası bin şehit daha vermeye hazırız, vatan sağ olsun

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN BURSA-DHA ŞIRNAK\'ta, PKK\'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Bursalı Ünal Olgun\'un (24) babası Asım Olgun\'un sözleri yürekleri dağladı. Acılı baba, İsteriz ki, bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız, milletimiz sağ olsun diye konuştu. Şırnak\'ın Gabar Dağı bölgesi Gömeç kırsalında PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olgun\'un, Bursa\'nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi\'ndeki baba ocağında yas hakim. Şehit Ünal Olgun\'un yakınları, Gürsu Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Şehit Olgun\'un annesi Güleser Olgun\'un ve eşi Ceylan Olgun\'un Gürsu Devlet Hastanesi\'nde olduğu belirtilirken acılı baba Asım Olgun, taziye çadırında hem oğlunun yasını tutuyor, hem de taziyeleri kabul ediyor. BİN ŞEHİT DAHA VERELİM, VATAN SAĞ OLSUN Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen ve annesi Suna Olgun\'un vefat ettiği gün oğlunun şehit olduğu haberini alan acılı baba Asım Olgun, sözleriyle yürekleri burktu. Acılı baba Olgun, İsteriz ki bir şehit daha, bin şehit daha verelim. Yeter ki vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah bu acıyı bize verdi, başka vatandaşımıza vermesin. Biz bin şehit daha vermeye hazırız. Vatanımızı bırakmayın, vatanımız sizlere emanet. Bu vatana sahip çıkmazsanız, şehitlerimize de sahip çıkmamış olursunuz. Bu dökülen kanlar vatan için dökülüyor. Türkiye Cumhuriyeti\'ni sesleniyorum. Vatanımıza ve şehitlermize sahip çıkın diye konuştu. Şehit Ünal Olgun\'un cenazesi, yarın öğle vakti Gürsu Merkez Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.