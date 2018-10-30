(Görüntülü) Bursalı minikler Barcelona'dan gururla döndü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) 3 yıl önce Nilüfer Futbol Kulübü\'nün kurulmasının ardından Bursa sokaklarından yeşil sahalara geçerek kulüp bünyesinde ter dökmeye başlayan minikler, özel davet ile katıldığı Barcelona CUP\'ta başarılı bir turnuva geçirdi. Scout ekiplerinin de dikkatini çeken miniklerden Kağan Demircan gol krallığında 3\'üncü oldu. Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona\'nın ev sahipliğinde İspanya\'nın Barcelona kentinde gerçekleşen turnuvada Türkiye\'yi Nilüfer Futbol Kulübü temsil etti. 2007/2008 doğumlu oyuncularla mücadele eden Nilüfer Futbol Kulübü turnuva süresince dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kozlarını paylaştı. Kulübe destek olma amacıyla minik futbolcuların velilerinin masrafları üstlenmesiyle zorlu şartlar altında Barcelona\'ya giden Nilüfer Futbol Kulübü kafilesi, 80 ayrı ülkeden 85 takımın katıldığı turnuvayı 12\'nci sırada tamamladı. İLK 8 KILPAYI KAÇTI İlk maçında İngiliz ekibi Wessex FC ile karşılaşan Nilüfer Futbol Kulübü mücadeleyi 3-2 kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Sonrasında Brezilya\'nın güçlü ekiplerinden EC Juventude ile kozlarını paylaşan Nilüfer Futbol Kulübü bu mücadeleyi 3-0 kaybetti. Üçüncü maçında ise Finlandiya Süper Lig ekiplerinden Honka\'ya son saniye golüyle 2-1 yenilen Nilüfer Futbol Kulübü maçın berabere sonuçlanması halinde adını ilk 8 takım arasına yazdıracaktı. Sonrasında 12/24 maçlarına çıkan Nilüfer Futbol Kulübü, Finlandiya ekiplerinden önce PK35\'i 2-1 akabinde Tips\'i 3-2 yenerek bu grubu şampiyon olarak tamamladı ve turnuvada 12\'nci oldu. KAĞAN DEMİRCAN GOL KRALLIĞINDA 3\'ÜNCÜ OLDU Saha içerisindeki başarılı oyununu, saha dışındaki davranışlarıyla da süsleyen Nilüfer Futbol Kulübü teknik heyet ve oyuncuları ayrıca turnuvanın en centilmen ekibi de oldu. Takımın kaptanı Kağan Demircan ise performansıyla ön plana çıktı. Gol krallığı yarışını üçüncü sırada tamamlayan Kağan Demircan 5 kez gol sevinci yaşadı. Turnuvanın gol kralı ise 7 golle EC Juventude Kulübü\'nden Joao Victor de Souza Pinheiro oldu. Oyuncunun bireysel çalışmalar neticesinde gelişimine katkılarda bulunacağı ve performansını daha üst noktaya çıkarılacağı belirtildi. SCOUT EKİPLERİNDEN 4 OYUNCUYA KISKAÇ Ayvaz Öztürk, Tuncay Öztürk ve Fikret Balkan\'dan oluşan teknik heyet başarılı bir turnuva geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncularından Eren Çavuş, Alişan Özbitirgiç, Furkan Sarıhan ve Kağan Demircan\'ın 23 kişilik scout ekibi tarafından çok beğenildiğini belirten teknik heyet, organizasyonun da mükemmel geçtiğini vurguladı. Hatta aynı anda 4 maç izlenebilirken, izleyenlerin bir ara yalnızca Honka ile oynadıkları mücadeleyi takip ettiklerini söyleyen teknik heyet, oyun bitiminde ise seyircilerin kendilerinin ayakta alkışlamalarını gurur verici olarak niteledi. Bundan sonraki süreçte Türkiye\'de liglerde oynamaya devam edecek olan Nilüfer Futbol Kulübü, ayrıca yurtdışı turnuvalarında da boy göstermeyi sürdürecek.