(Görüntülü) Bursa'dan dünyaya klasik ve Flamenko gitar

Yavuz YILMAZ İNEGÖL, (DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde üretilen el yapımı klasik ve Flamenko gitarları Amerika başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediliyor. 1 yıl da 100 adet gitar üretimi yapan Bursa\'da tek olan firmanın enstrüman yapımında kullanılan hammaddelerin 30 yıl bekletilip kurutulmuş ağaçlar olduğu öğrenildi.Gitar Firması Sahibi Muzaffer Yeltekin, 20 yıldan bu yana entruman malzemeleri, son 15 yıldır ise gitar üretimi yapıyoruz. El yapımı Klasik ve Flamenko gitarları üretiyoruz. Yılda 100 adet gitar üretimi yapıyoruz dedi. Başta Amerika ve Japonya olmak üzere 40 ülkeye gitar ihracatı yaptıklarını aktaran Yeltekin, Türkiye?de gitar satışı yapmadıklarını kaydetti. 30 YIL BEKLEYİP GİTAR OLUYOR Gitar üretiminin zor olduğunu söyleyen Yeltekin, Hammadde tedariki konusunda sıkıntılar oluyor. Kendimiz zaten tedarikçi olduğumuz için tüm ağaçları biz üretiyoruz. Kendi ağaçlarımız, ürettiğimiz gitarlarda kullanmaktayız. Şu anda elimde gördüğünüz 40 yıllık bir ağaç. Çalgı yapımında kullanılacak ağaçların en az 5 yıl boyunca kurutulması gerekiyor. Bizim ağaçlarımız 10,20,30 yıllık ağaçlar oluyor. Önümüzdeki yıllarda ham madde sıkıntısı yaşamamak için kazancımızın hepsini ağaca yatırıyoruz. Bu sektör bizi kendine çekti. Üretime başladığımızdan bu yana çok iyi ve kaliteli ürünler yapıyoruz. Bütün enstrümanlarımız güzel. İfadelerini kullandı.Yeltekin, el yapımı gitarların tanesinin 1000 Avro\'ya satıldığını da sözlerine ekledi.