(Görüntülü) Bursa'daki olaylı geceye 9 gözaltı

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜBURSA, (DHA)- BURSA\'da, aralarında çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 36 yaşındaki Sevda Doğan\'ın ölümüne neden olan ve polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan Fırat E. ile beraberindeki 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesi Yavuz Selim Mahallesi\'nde, önceki gün aralarında husumet olduğu belirtilen Zübeyde Şen ile Fırat E. ve arkadaşları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Fırat E. ruhsatsız tabancasıyla açtığı ateş sonucu Sevda Doğan ve Zübeyde Şen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ Polis ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin gidebilecekleri yerleri tek tek belirleyip araştırma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelilere ait olduğu belirtilen aracı takip eden Yunus timleri, kısa süren kovalamaca sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 2 adet bıçak ele geçirildi. HEPSİ SUÇ MAKİNESİ Şüphelilerin yapılan sorgulamasında birer suç makinesi olduklarının ortaya çıktığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin Bursa ve başka illerde çok sayıda yağma, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu gibi suçlara karıştıkları, şüphelilerden Fırat E.\'nin 73 ayrı suçtan kaydı olduğu, Y.K.\'nın 10 adet, T.G.?nin 2 adet, T.D.?nin 3 adet suç kayıtlarının olduğu, Y.G.?nin 37 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, F.E.?nin 32 adet çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve fuhuşa aracılık ve hırsızlık suçlarından arandığı, A.T.?nin 14 adet çeşitli suçlardan kaydı olduğu, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı, şüphelinin yakalanmamak için başka bir kişi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı kullandığı tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.