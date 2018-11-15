(Görüntülü) Bursa'da yangın çıkan tarihi ahşap bina çöktü (2)

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi\'ndeki ahşap bina çıkan yangın sırasında çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.







Merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Danış Sokak\'ta tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kayhan Çarşısı\'nın hemen yanındaki 2 katlı binada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yanan ahşap bina çökerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.