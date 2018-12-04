(Görüntülü) Bursa'da yanan 36 hektar alan ağaçlandırılacak, ilk fidanı Bakan Pakdemirli dikecek

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da ağustos ayında Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören 36 hektarlık alanda, yanık ağaçlar temizlenerek yeniden toprak işlemesi yapıldı. Bölgeye ilk fidanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin dikeceği belirtildi.



Bursa\'nın Mudanya ilçesi Çağrışan ve Göynüklü bölgelerinde, ağustos ayında çıkan orman yangınında 36 hektarlık alan küle dönmüş ve 8 bin 700 ağaç yanmıştı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından bölgedeki tüm yanık ağaçları temizledi. Ormanlık alana makinalı toprak işlemesi yapıldı. Yeniden orman kurulması amacı ile hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında 15 farklı ağaç çeşidi olmak üzere 47 bin 800 fidan dikilecek. Ağaçlandırma çalışması, 7 Aralık 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın katılımları ile başlayacak. Bölgeye ilk fidanı Bakan Pakdemirli\'nin dikeceği bildirildi.