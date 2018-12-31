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(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucuyu otomobilin ses sistemine saklamışlar

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA) BURSA'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktrada uyuşturucu madde ele geçirildi

31 Aralık 2018 19:32

Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA) BURSA\'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktrada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin otomobillerindeki ses sisteminin içine zulaladığı uyuşturucuyu, narkotik madde arama köpeği Rona buldu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde uyuşturucu madde yapılan adresleri tespit etti. Sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo 17 gram esrar, 27 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirldi. Şüphelilerin, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içerisine zulaladığı uyuşturucu maddeyi ise Narkotik Madde Arama Köpeği Rona buldu. 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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