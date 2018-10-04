(Görüntülü) BURSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 6 GÖZALTI 

BURSA\'da, narkotik ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturuce ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa\'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.