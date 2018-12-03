T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bursa'da, polislerden okullara ziyaret

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek, polislerin kullandığı ekip aracı, motosiklet ve telsizle ilgili öğrencilere bilgi verdi

03 Aralık 2018 21:23

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek, polislerin kullandığı ekip aracı, motosiklet ve telsizle ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Orhaneli Erenler İlkokulu ile farklı ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da buralardaki etkinliklere katıldı. Sınıfları gezen Ak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. İl Emniyet Müdürü Ak, okul çevresinde dikkat edilecek konular, okul servislerinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve acil durumlarda nasıl davranacakları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Okul müdürü Özkan Sevimli ise polislerin yaptığı okul ziyaretlerinden ve bilgilendirici faaliyetlerden mutluluk duyduklarını, çocukların okula huzurla geldiğini söyledi. Program; eğitimli köpeğin araçta uyuşturucu araması, drone gösterisi, öğrencilerin motosiklete binmesi ve polis kıyafetlerinin tanıtımı ile sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman SAKORHANELİ Bursa DHABURSAEmniyet Müdürlüğü Toplum Destekli PolislikMüdürlüğüOrhaneli ErenlerBursaEmniyet Müdürü Osman AkSınıflarıEmniyet Müdürü AkOkulSevimliProgram; eğitimli köpeğin araçta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24