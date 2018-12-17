T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bursa'da polis, Suriyelilerin entegrasyonu için broşür dağıttı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti

17 Aralık 2018 13:20

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti. Ekipler, Suriyelilere Arapça hazırlanan broşürleri verdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla, entegrasyonu ve toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyelileri evlerinde ziyaret etti. Polisler, İl Emniyet Müdürlüğü\'nce Arapça hazırlanan broşürleri Suriyeli ailelere verdi. Broşürlerde Türk Ceza Kanunu ile bilgiler, Türk örf ve adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğine ilişkin bilgiler yer aldı. İl Emniyet Müdür yardımcıları, bunları kısaca Suriyeli vatandaşlara anlattı. Türkiye\'nin demokratik hukuk devleti olduğunu belirten İl Emniyet Müdür yardımcıları kanunların nasıl işlediğini belirterek bu kanunlara bağlı kalınmasının toplumsal barışa yardımcı olacağını ifade etti. Suriyeliler de kanunlara dikkat edeceklerini, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSAEmniyet MüdürlüğüSuriyeliEkipler Suriyelilere ArapçaBursaEmniyet Müdürü Osman AkSuriyelileriPolislerEmniyet Müdürlüğü ArapçaBroşürlerde Türk Ceza KanunuTürkEmniyet MüdürTürkiyeSuriyeliler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24