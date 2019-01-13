(Görüntülü) Bursa'da otobüsteki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BURSA\'da, durakta inmek için düğmeye basılmadığı iddiasıyla çıktığı belirtilen tartışmada, şoför İbrahim Kabul tarafından darp edildiklerini iddia eden şikayetçi olan Alev Güleç (68) ile eşi Hüseyin Güleç\'in (73)otobüsteki kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa\'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun ardından otobüs şoförü İbrahim Kabul\'e tepki gösteren diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç arasında kavga çıktı. Kavganın ardından sürücü İbraihm Kabul olay yerinden ayrılırken, Güleç ailesi, Bursa Devlet Hastanesi\'ne giderek tedavi oldu. İddiaya göre burnu kırılan Hüseyin Güleç ile tokat yediğini söyleyen Alev Güleç, şoför İbrahim Kabul\'den şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra emniyete giden Kabul de kimseye vurmadığını ve yolcuların önce küfürler ettiğini daha sonra kendisine vurmaya başladıklarını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay gününe ait otobüsün içerisinde yer alan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü Kabul ile Güleç ailesi arasındaki kavga izlenirken, başka yolcuların da burnu kırıldığı iddia edilen Hüseyin Güleç\'e vurduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.