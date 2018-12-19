(Görüntülü) Bursa'da mahallelinin 'arsenikli su' tepkisi

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Soğukpınar Mahallesi\'nde yaşayanlar, içme ve kullanma suyunun filtrelenmesinde kullanılan arıtma sisteminin bozuk olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Mahalleli, kirli ve arsenikli su içtiklerini öne sürdü. Mustafakemalpaşa ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Soğukpınar Mahallesi\'nin sakinleri, içme ve kullanma suyu kaynağındaki filtreleme ile arıtma sisteminin 7 aydır bozuk olduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren mahalleli, kirli ve arsenikli su içtiklerini öne sürdü. 200 kişinin yaşadığı mahalledeki su sorununun çözümü için yetkililere başvurulduğu; ancak sonuç alınamadığı belirtildi. Muhtar Yusuf Özmen, \'\'İçme suyuna, kaynak bölgesinde bulunan maden yataklarından arsenik karışıyor. Bu arseniği filtre etmek için bir arıtma tesisi kuruldu; ancak bu sistem 7 aydır bozuk ve çalışmıyor. Pis koku yayıyor. Çamaşır makinesine attığımız beyaz çamaşırlar da sarı renkte çıkmaya başladı. Yetkilere başvurduk; ancak sonuç alamadık. Yardım bekliyoruz\'\' diye konuştu.