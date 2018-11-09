(Görüntülü) Bursa'da güvenlik önlemi alınmadan yıkım

BURSA, (DHA)- BURSA\'da 3 katlı binanın güvenlik önlemi alınmadan yapılan yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa\'nın Osmangazi ilçesinde işlek cadde üzerindeki 3 katlı binanın yıkımı dün gerçekleştirildi. İş makinesinin kırıcısının kolonlara vurduğu darbeyle bina bir anda çöktü. Ortalık toz içinde kalırken, binadan çevreye moloz parçaları düştü. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü. Caddeden yürüyerek geçen vatandaşlar ve araçlardaki kişiler korku dolu anlar yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yıkımın güvenlik önlemi alınmadan yapılmasına ilçe sakinleri tepki gösterdi.