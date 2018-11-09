(Görüntülü) Bursa'da göçük BUSKİ işçisi ölümden döndü

Mehmet İNAN BURSA,(DHA) Bursa\'da BUSKİ ekiplerinin yaptığı yağmur suyu direnaj sistemi çalışmasında göçük meydana geldi. Ali Rıza Kaçar (36) isimli işçi göğüs hizasına kadar toprak altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Doğan Avcıoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) ekilerinin yaptığı yağmur suyu direnaj sistemi çalışması esnasında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda Ali Rıza Kaçar göçük altında kaldı. Ekip arkadaşlarının müdahalesiyle toprak altından çıkarılan Ali Rıza Kaçar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.