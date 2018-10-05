(Görüntülü) Bursa'da ekmek zammı iptal edildi

Gürkan DURAL- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 250 gram ekmeğe bir ay önce yapılan 25 kuruşluk zammın iptal edilmesi, vatandaşları memnun etti. Bursa Valiliği\'nden dün akşam yapılan açıklamada, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin 3 Eylül 2018 tarihli toplantısında, 250 gram ekmeğin fiyatının 25 kuruşluk zamla 1,50 lira olarak belirlendiği hatırlatılarak, zammın bugünden geçerli olmak üzere iptal edildiği vurgulandı. Bursa\'da 250 gram ekmek, önceki fiyatı 1,25 liradan satılmaya başlandı. Karar tüketiciyi memnun ederken, fırıncılar ise zammın un fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandığını söyledi. Fırıncı Nizamettin Kuru, \"Un fiyatı yükselince zam kaçınılmaz oldu. Unun fiyatını aşağı çeksinler, biz ekmeği 1 liradan da satarız. 74 liradan un alıyordum, bu ay 110-117 liradan aldım. Bir simit 2 lira olurken, bir ekmek 1,5 lira. Bazı vatandaşlar dahi bu fiyatı az buluyor. Bugün tekrar toplantımız var. Devletimizin, milletimizin vermiş olduğu kararlara saygılıyız. Ne gerekiyorsa yapılır” dedi. Tüketici Hüsmen Çelik, zammın geri alınmasına ilişkin, \"İyi oldu. Biz de tüketici olarak ekmeğin ucuz olmasını isteriz ki; herkes alabilsin. Bazı insanlar günde 5-6 ekmek alıyor, bu cüzdanlarını da etkiliyor. 25 kuruş bile bütçede fark ediyor” diye konuştu. Hüseyin Kadarlı ise ekmeğin fiyatının 125 lira olmasının normal olduğu kaydetti.