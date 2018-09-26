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(Görüntülü) Bursa'da doğal gaz patlaması: 6 yaralı (5)

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI Bursa'da Maskem Mahallesi'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu

26 Eylül 2018 23:05

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: EVLER BOŞALTILDI

Bursa\'da Maskem Mahallesi\'ndeki yaşanan doğalgaz patlaması sonucu Bursa Valisi İzzettin Küçük olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Küçük, patlamanın apartmanın girişindeki doğalgazdan yaşandığı açıkladı. Patlamada 6 yaralının bulunduğunu, bunlardan hayati tehlikesi olmayın 1 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Küçük, \"Durumu ağır olanı yanık merkezinin tadilatta olması nedeniyle bir başka hastaneye sevk edeceğiz. Patlamanın yaşandığı binanın yakınında bulunan dört binada fazla hasar bulunuyor. Ekiplerimiz tarafından inceleme yapılıyor. Tahliye etiğimiz vatandaşların bir kısmı kendi akrabalarının anında kalacaklar. Geri kalanları ise otellere yerleştireceğiz. Bölgedeki doğalgaz ve elektrik hattı kapatıldı. Şu anda tehlike arz edecek bir durum bulunmuyor.  Patlama büyük  ve şiddetli. Tesellimiz can kaybının olmaması\" diye konuştu.

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