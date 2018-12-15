(Görüntülü) Bursa'da bir binanın çatısında yangın çıktı

BURSA\'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına 8 itfaiye aracı müdahale ederken çatıda maddi hasar olduştu.

Yangın, öğleden sonra merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Seçkin Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Tadilat çalışması yapan işçilerin kullandıkları pürmüzün adı verilen ısı tabancasının zemindeki yanıcı maddeye temas etmesiyle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede çatının büyük bir kısmına yayıldı. Yangıdan dolayı işçiler çatıda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki sepetli itfaiye aracı da binanın 5. katında mahsur kalanları kurtardı.İtfaiye ekiplerin yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangından can kaybı oluşmazken, çatıda maddi hasar oluştu.

Yangın sırasında binada olan Eray Becerikli(64), \"Çatıda tamirat vardı. İşçiler pürmüz kullanıyordu. Birden çatı tutuştu. Biz de yönetici ile beraber oradaydık. Ortalık bir anda duman oldu. Hiçbir şeye müdahale etmeden çatıda mahsur kalmayalım diye binadan kaçtık\" dedi.