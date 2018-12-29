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(Görüntülü) Bursa'da bağ evinde 322 litre sahte içki ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir bağ evinde 322 litre kaçak içki ele geçirildi

29 Aralık 2018 13:55

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA’da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir bağ evinde 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, içkileri iş yerlerine sattıkları belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Dürdane, Ovaakça, Çeşmebaşı ve Eğitim mahallelerindeki bazı evlere operasyon düzenledi. Bir bağ evinde, 322 litre kaçak içki ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptıkları ve yurt dışından kaçak getirdikleri içkileri kendilerine ait iş yerlerinde sattıkları belirlenen S.C., A.M. ve M.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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