(Görüntülü) Bursa'da aralarında doktorların da bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi

Mehmet İNAN BURSA,(DHA) Bursa\'da ,FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen ve terör örgütü liderinin \'Bankasya\'yı kurtarma\' talimatı doğrultusunda bu bankaya para yatırdıkları belirlenen aralarında doktorların da bulunduğu 19 kişi\'nin sorgusuf tamamlandı. şüpheliler bugün adliyeye çıkartıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta Bursa\'nın yanı sıra Erzincan ve Van\'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve Bu şirketle bağlantılı Hatuaniye Kültür ve Eğitim Vakfı\'nın yöneticileri ile halen özel hastanelerde görev yapan doktorların bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdıkları ve örgütün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullandıkları belirlendi.Emniyetteki sorgulamaları biten şüphelilerden 19\'u bugün geniş güvenlik önlemleri artında, terör örgütü üyesi olmak suçundan adliyeye çıkartıldılar