(Görüntülü) Bursa'da AK Parti'liler seçim sonucunu kutladı -2

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da seçimleri kazanan AK Parti\'liler, sandıktan çıkan soncu AK Parti İl Teşkilatı\'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı\'nda sevinç gösterileriyle kutladı.







Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından otomobiller ve Bursaray ile Ak Parti İl Başkanlığı\'nın bulunduğu Demokrasi Meydanı\'nın önüne gelen AK Parti\'liler, MHP\'lilerin de katılımıyla sevinç gösterisinde bulundu. Horon oynayan partililerden bazıları Demokrasi Meydanı\'nda bulunan Osmangazi Heykeli\'nin üzerine çıktı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı sevinç gösterilerinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.







Bu arada AK Parti\'nin seçimlerden açık ara önde çıkmasının ardından Bursa\'nın birçok ilçesinde partililer otomobilleri ile konvoy oluşturup şehir turu yaptı.