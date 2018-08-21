(Görüntülü) Bursa'da acemi kasaplar acile koştu

Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Kurban Bayramı\'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan çok sayıda vatandaş, soluğu hastane ve polikinliklerde aldı. Bursa\'da bayramın ilk gününde hastanelerin ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanların boynuz darbesiyle ya da kesici aletlerle kendini yaraladı. Genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlara ayakta müdahale edildi. İNEGÖL\'DE 50\'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI İnegöl ilçesinde 50’den fazla kişi, kurban keserken yaralandı. Acemi kasaplar nedeniyle acil servislerde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. İlçede bazı vatandaşlar modern kesim alanlarını kullanırken, bazıları ise sokak aralarında kurbanlarını kesti.