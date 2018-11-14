(Görüntülü) Bursa Textile Show Fuarı başladı

Cansel ORUÇ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, \'Bursa Textile Show’ fuarının açılışında yaptığı konuşmada, \"Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde ilk fuarımızı gerçekleştiriyoruz\" dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Uludağ Tekstil İhracatçı Birliği’nin de katkılarıyla ‘Bursa Textile Show’ fuarı, Merinos AKKM’de açıldı. Açılışa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Ticari Safari Projesi kapsamında, yaklaşık 40 ülkeden 350’ye yakın iş insanının katılacağı fuar, 14-16 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Açılışta konuşan İbrahim Burkay, tekstil sektörünün merkezi olarak adlandırılan Bursa\'da bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizerek, \"Genelde giyim tekstillerinde Bursalı tekstilciler olarak biz hem ülkemizde, başta İstanbul olmak üzere, hem de dünyada bütün fuarların baş aktörü konumundaydık. Bugün ilk defa kendi evimizde ve tekstil sektörünün merkezinde üçüncü fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tekstil sektöründe Bursa\'nın önemi hepimiz için malum. Özellikle bugün geldiğimiz noktada 50\'nin üzerinde ülkeden 350\'nin üzerinde katılımcıyı BTSO olarak UR-GE projesi kapsamında Bursa\'ya getirdik. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Güney Amerika\'dan, Kuzey Afrika\'dan da çok önemli misafirlerimiz var, ciddi alıcılarımız var\" dedi. \'BU BAŞLANGIÇ TEKSTİLDEKİ GÜCÜ GELECEĞE TAŞIYACAK\' Yurt içinden Türkiye\'nin önemli markalarının satın alma ekiplerinin de katılacağını belirten Burkay, \"3 gün boyunca inşallah bu fuarda güzel ticaretler yapmayı hedefliyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bu başlangıç. Bursa\'nın özellikle tekstil sektöründeki gücünü geleceğe de taşıyacak. Fuarımız hem sektörümüze, hem kentimize, hem de ihracatımıza hayırlı uğurlu olsun\" açıklamasında bulundu. TFF SHOW\'DA KUMAŞLAR TANITILACAK Organizasyon kapsamında ayrıca UTİB öncülüğünde BTSO’nun da katkılarıyla \'Turkish Fashion Fabrics Show’ (TFF Show) etkinliği gerçekleştirilecek. Bu akşam bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte Bursalı tasarımcılar, kentte üretilen kumaşları tanıtma imkanı yakalayacak.