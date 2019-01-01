(Görüntülü) Bursa Polisi yeni yıla görev başında girdi

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)- BURSA Polisi, yılbaşı gecesi olumsuz durumların yaşanmaması için 3 bin 500 personelle görev yaptı. Yeni yıla görevlerinin başında giren polisler, sürücülerü alkollü şekilde araç kullanmamaları konusunda uyardı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcadı. Kent genelinde 3 bin 500 polis ve 350 motorize ekiple görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama nokta sayısını arttırarak şahıs ve araçları sorguladı. Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, direksiyon başındaki sürücülerin yeni yılını kutlarken, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.