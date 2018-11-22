(Görüntülü) Bursa-Ankara karayolunda art arda iki kaza: 2'si çocuk, 7 yaralı 2

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkisinde aynı anda meydana iki ayrı kazada 3 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. 2\'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun Bursa yönü trafiğe kapandı. Yol saat 18.00 sıralarında tek şeritli ulaşıma açıldı.



İlk kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara karayolunun Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden Bursa\'ya seyir halinde olan Mehmet Eser (35) yönetimindeki 47 PT 679 çekici, 47 PG 375 dorse plakalı TIR, yanında ilerleyen Mehmet Fasih Çam (34) yönetimindeki 47 DK 926 çekici, 47 AR 038 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden Mehmet Eser yaralandı.



Bu kazadan birkaç dakika sonra aynı mevkide, Ankara\'dan Bursa\'ya seyir halinde olan Raif Tırak (36) yönetimindeki 17 RA 882 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan Hüsamettin Coşkun (45) yönetimindeki 71 EU 059 çekici, 71 KE 559 dorse plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, TIR\'ın altına giren otomobilin sürücüsü Raif Tırak ile araçta bulunan Sinem Gözde Tırak (34), Yaren Tırak (13), Barış Kaan Tırak (3), Ramazan Sedir (58) ile Sıdıka Sedir (57) yaralandı.



İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 2\'si çocuk, 7 yaralı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Sinem Gözde Tırak\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kazalar nedeniyle Bursa-Ankara karayolunun Bursa yönü trafiğe kapandı. Yol saat 18.00 sıralarında tek şeritli ulaşıma açıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

