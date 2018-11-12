(Görüntülü) Bursa adliyesinde mübaşire saldırı

Halil ÖZÇOBAN BURSA,(DHA) Bursa Adliyesinde duruşma saatini bekleyen Muhammet Raşit P. (20), kendisini bir an önce duruşmaya almasını isteyen babasıyla konuşan mübaşir Bedir Yıldız\'a (42) kafa attı. Mübaşir hasataneye kaldırılırken, saldırgan genç kaçtı. Olay, Bursa Adliyesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Daha önce Gürsu PTT\'sinde sıra beklerken vatandaşın birine saldırısından ötürü hakaret suçundan 26\'ncı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde davası bulunan Muhammet Raşit P., babasıyla birlikte 10.30\'daki duruşmasını bekledi. Duruşmanın gecikmesi üzerine gencin babası Mahmut P. (48), mübaşir Bedir Yıldız ile konuştu. Baba Mahmut P., mübaşir Bedir Yıldız\'a çocuğunun psikolojik sorunları olduğunu ve dava için kendilerini bir an önce almalarını söyledi. Konuşma esnasında hareketlenen Muhammet Raşit P. ise, birden aralarına girerek mübaşire kafayla saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerinesevk edilen sağlık ekibi trafından ilk müdahalesi yapılan mübaşir Bedir Yılmaz, Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılark tedaviye alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet Raşit P. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.