(Görüntülü) BURHANİYE'DE HERKES, SÜPER LOTO TALİHLİSİNİ MERAK EDİYOR

BURHANİYE\'DE HERKES, SÜPER LOTO TALİHLİSİNİ MERAK EDİYOR SÜPER Loto\'d 9 haftadır devreden ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye Balıkesir\'in Burhaniye ilçesindeki bir talihliye çıktı. Süper Loto\'nun 575 haftasında dün gece Milli Piyango heyeti ile noter huzurunda çekilen ve 24 milyon 541 bin liraya ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Burhaniye ilçesinden yatıran talihlinin oldu. 9 haftadır devreden Süper Loto?da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçe halkı büyük ikramiye sahibini merak ediyor.Sabahın erken saatlerinde Burhaniye?nin Hürriyet Meydanı?ndaki bayinin önüne gelen vatandaşlar talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın, Daha önce de ikramiyelerimizi vermiştik. Milli Piyango\'dan olsun, diğer şans oyunlarından olsun. Bu ilk değil yani. Ama en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniye?mizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla talihliyi bekliyoruz dedi. Görüntü Dökümü --------------------- - Sayısal Loto Bayiinden görüntüler - Vatandaşlar Emrah Gülenç, Necati Budak ve Orhan Gencan ile röportaj - Loto bayi Özgür Yalçın açıklamaları Haber-Kamera Sefer TALAYBURHANİYE (Balıkesir), (DHA) Süresi 1 Dakika 48 Saniye, Boyutu 57.6 MB.