(Görüntülü) Burhaniye'de develere törenle havut giydirildi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde güreş sezonu yaklaşırken, develer için havut (semer) giydirme töreni yapıldı. Törende develere tek tek havut giydirilirken mevlit okundu, dua edildi, ardından antrenman güreşleri düzenlendi. Burhaniye\'nin Bahçelievler Mahallesi\'ndeki güreş alanında düzenlenen havut giydirme törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, daire müdürleri ve çok sayıda güreş sever katıldı. Törende, develere tek tek havut giydirildi. Havut giydirilen onlarca deve güreş alanına çıkarken, mevlit okundu ve dua edildi. Ardından yapılan antrenman güreşlerinde develerin mücadelesi büyük alkış aldı. Törende vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Katılımcılara teşekkür eden Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tunay Yanbakan, \"Borabey develerinin sahibiyim. Bugün burada havut giydirme töreni yapmaktayız. Develerimizi Aralık ayında başlayacak olan güreşlere hazırlamak için havut giydirme töreni yapıyoruz. Burada pilav ve keşkek dağıttık. Dualarımızı yaptık. Hayırlı sezonlar diliyoruz. Bütün develere Allah, kaza bela vermeden güreşmeyi nasip etsin\" dedi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz da, \"Burhaniye Arenası bölgemizin en iddialı arenalarından bir tanesidir. Geçen sezon ilkini Akçay\'da yapmıştık. Akçay\'da plajda yaptık, ciddi manada ses getirdi. Bu tip organizasyonlar aynı zamanda bölgede bir hareketlenmeye sebebiyet verdiği için turizmimize de destek ve katkıları söz konusudur. İnşallah, develerimizin önümüzdeki sezonu kazasız belasız bitirmesini diliyorum. 9 Aralık\'ta Akçay\'daki büyük deve güreşine de bütün dostlarımızı bekliyoruz\" diye konuştu.