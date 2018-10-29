(Görüntülü) Burhaniye'de Cumhuriyet Kadınları Defilesi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, Cumhuriyet Kadınları Defilesi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı\'nda dün gece gerçekleşen defilede, sandıklardan çıkan 14 adet 50 ile 80 yıllık gelinliklerle, nişan ve düğün kıyafetleri amatör mankenler tarafından sunuldu. Defileyi Kaymakam Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile eşi Aydan Uysal, Müftü Hacı Öz ve binlerce Burhaniyeli izledi. El Sanatları Öğretmeni Özlem Tezcan’ın organize ettiği defilede sunulan nostaljik kıyafetler büyük ilgi görürken, ay yıldızlı kıyafeti ile sahneye çıkan mankende ilgi odağı oldu. Defilenin ardından sahne alan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da büyük alkış aldı. Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yılında bugün çok güzel bir programı yaptık. Hem Cumhuriyet Kadınları Defilesi hem de ardından İzmir Türk Dünyası Halk Dansları ve Müzik Topluluğu\'nun çok güzel gösterisine burada hep birlikte tanıklık ettik. Çok güzel bir akşamdı. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, defileyi organize eden öğretmen Özlem Tezcan ile Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu yöneticilerine plaket ve çiçek verdi.