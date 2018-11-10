(Görüntülü) Burdur'da kaza 3 yaralı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Burdur- Antalya karayolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kavşağında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur\'dan Antalya yönüne giden Mehmet Yarar\'ın kullandığı 07 GS 660 plakalı otomobille MAKÜ Yerleşkesi\'nden çıkan Betül Karataş\'ın kullandığı 03 FZ 226 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada 07 GS 660 plakalı otomobilde bulunan Dudu Yarar (65), Medine Yarar (24) ve Sanem Yarar (4) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Mehmet Yarar, Annemi hastanede muayene ettirdim, Bucak\'a dönüyordum. Yeşil ışık yanıyordu, bir anda kırmızıya döndü. Frene bastım ama duramadım dedi.