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Spor

(Görüntülü) Burdur'da Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Burdur'da Galatasaray taraftarları sokaklarda şampiyonluğu kutladı

20 Mayıs 2018 01:54

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Burdur\'da Galatasaray taraftarları sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Spor Toto Süper Lig’in son haftasında İzmir’de Göztepe’yi 1-0 yenen Galatasaray’ın 21’inci şampiyonluğu Burdur’da da coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak meşaleler eşliğinde marşlar söyleyip coştu. Bazı Galatasaray taraftarları da Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İstasyon Caddesi\'nde araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı. Bazı minik taraftarlar şampiyonluk sevincini ellerinde bayraklarıyla Atatürk anıtında yaşadı. Gölhisar ilçesinde de taraftarlar cadde ve sokaklara çıkıp tur atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

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