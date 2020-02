(Görüntülü) Burdur'da engelliler günü programı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi. Öğretmenevi Nurcihan Velicangil Konferans Salonu\'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Türkiye\'de sosyal politika alanında son 16 yılda yapılanların sessiz bir devrim yaşandığını söyledi. Güven, Yapılan köklü değişiklikler, sosyal destekler ve artan hizmet çeşitliliği engellilerimizin hayatın her alanına katılımını kolaylaştırıyor dedi. Vali Hasan Şıldak, Engelli bir hayat hepimizin aslında birlikte yaşadığımız toplumsal ortamda her an karşı karşıya kalabileceğimiz ve içinde yaşayabileceğimiz bir süreçtir. Engelli hayat zor bir hayattır ama aynı zamanda özel bir hayattır. Son yıllarda hükümetimizin aldığı kararlarla, yaptığı uygulamalarla adına devrim de diyebileceğimiz, zihinlerdeki kalıpları kırmaya varan, fiziki alan uygulamalarından tutun, uygulanan çok çeşitli projelere kadar o kadar çok şey yapıldı ki. Elbette eksiklerimiz var ama geldiğimiz aşama eskiyle kıyaslanmayı bile mümkün kılmayan bir aşama diye konuştu. Konuşmaların ardından Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Ortaokulu, Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Bucak İsmail- Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde eğitim gören engelli öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Programda Erişilebilirlik Belgesi alan kurum yöneticileriyle en fazla engelli istihdam eden özel şirketlerin yöneticilerine teşekkür belgeleriyle düzenlenen etkinliklerde dereceye engelli sporculara başarı belgeleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Ardından engelli öğrencilerin yaptığı eserlerin sergisi gezildi.