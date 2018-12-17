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Dünya

(Görüntülü) Burdur'da emekli astsubay eşi ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı (1)

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da emekli astsubay tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı

17 Aralık 2018 02:36

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da emekli astsubay tartıştığı eşi ve kızını tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda kendisi de ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi’ndeki Özlem Evler Apartmanı’nda meydana geldi. Emekli astsubay M.D. iddiaya göre evde eşi Nilüfer D. ve kızı Gizem D. ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına tabancayla ateş açan M.D. aynı silahla intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayın ardından ağır yaralanan M.D. hastanede tedaviye alındı.

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