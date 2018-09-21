(Görüntülü) Burdur'da ahilik haftası kutlamaları

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında \'şed kuşatma töreni\' yapıldı. Burdur Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ulu Cami avlusunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ile esnaf ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, Ahilik Haftası\'nın hayırlı olmasını diledi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Ahiliğin halkın ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yeri olduğunu belirtti. İl Ticaret Müdürü Aylin Sacide Çağlar, Ahilik teşkilatının yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birlik ve beraberle önemli katkılar sağladığını kaydetti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ise Ahilik, esnaf teşkilat modelinin adıdır. Bu modelin temelinde birbirini sevme, sayma, yardım etme, fakiri ve yoksulu gözetme ve iş hayatında ahlaki kuralları esas alma vardır. Ahinin eli açık, cömert, yardımsever, sofrası ve kapısı açık, nesi varsa paylaşan aynı zamanda dilini yalan ve gıybetten, iftiradan uzak tutan, gözünü harama bakmaktan, elini haramdan sakınan, belini bağlı tutup kimsenin namusuna göz dikmeyendir. Bunlar Ahiliğin temel prensipleridir dedi. Şed kuşatma töreninin temsili olarak canlandırılmasının ardından Yılın Ahisi seçilen Veli Ulusan\'a cüppesi Vali Hasan Şıldak tarafından giydirildi. Yılın kalfası, yılın çırağı ve yılın esnafına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonrasında vatandaşlara etli pilav ve helva ikram edildi.