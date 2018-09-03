(Görüntülü) Burdur'da adli yıl törenle açıldı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR\'da yeni adli yıl düzenlenen törenle açıldı.Yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Ağır Ceza Reisi Hacı Süleyman Arslan, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Burdur Adliyesi\'nde görevli hakim ve savcılarla baroya kayıtlı avukatlar Avukat Evi\'nde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı ve Baro Başkanı Ramazan Gedik tarafından Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı okundu. Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı, Adli yılımız Burdur\'a, ülkemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Hayatın her alanında adaletin tesis edildiği, adaletin hızlı ve etkin şekilde var olabildiği bir adli yıl temenni ediyorum dedi. Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik de 2018- 2019 adli yılının hayırlı olmasını dilerken, Burdur Barosu olarak kuvvetler ayrılığını, hukuk devleti ilkesini, tarafsız bağımsız yargıyı, savunma hakkının kutsallığını ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Yargıya güveni sağlamak zorundayız, yargıya güven üretim, yatırım ve refah demektir. 2018- 2019 adli yılının yargıya güvenin en üst düzeyde bir yıl olmasını diliyorum diye konuştu.