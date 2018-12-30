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(Görüntülü) Burdur'da 4 araç birbirine girdi: Biri şehit babası 2 ölü, 8 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

30 Aralık 2018 23:44

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli\'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı\'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli\'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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