(Görüntülü) Burdur'da 30 Ağustos coşkusu

HABER- KAMERA Mesut MADAN-BURDUR, (DHA)-BURDUR\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Tören, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Hasan Şıldak makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Gazi Atatürk Stadyumu\'nda devam etti. Stadyumdaki törende Vali Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Tutucu ve Belediye Başkanı Ercengiz vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Yüzbaşı Ersin Bostancı yaptı. Bostancı, \'Benim için en büyük sığınak ve şefkat kaynağı milletimin sinesidir\' diyerek yola çıkan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün etrafında kenetlenen yüce milletimizin tarihte eşine az rastlanır bir galibiyetle birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygusunun yüceliğini tüm dünyaya gösterdiği inanç ve azmin bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktası olmuştur dedi. Şiilerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kutlama geçit töreniyle sona erdi. Törene, Burdur milletvekilleri Ak Partili Bayram Özelik ve Yasin Uğur, CHP\'li Mehmet Göker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, BARO Başkanı Ramazan Gedik, kamu kurum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.