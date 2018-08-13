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(Görüntülü) Burdur'da 2 kaza: 3 yaralı

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı

13 Ağustos 2018 15:19

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR\'da meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. İlk kaza saat 08.00 sıralarında Büğdüz Köyü çıkışında meydana geldi. Sacit Taşan (22) yönetimindeki 15 DY 647 plakalı otomobil, köy çıkışında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Sacit Taşan yaralandı. Taşan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İkinci kaza ise Akkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Tefenni\'den Burdur istikametine gelen Süleyman Faik Kuşcalı (64) yönetimindeki 06 H 4141 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akyaka Köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan eşi Şükran Kuşcalı (62) yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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