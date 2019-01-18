(Görüntülü) Burak Kılanç'tan 'YKS yerleştirme raporu' yorumu

İSTANBUL, (DHA) - İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, YÖK\'ün il ve bölge bazında yayımladığı 2018 YKS yerleştirme raporunun sonuçlarını değerlendirdi. YÖK\'ün veri diktatörlüğünün önüne geçtiğini söyleyen Kılanç, \"Bu çalışma verinin işlendikten ve faydalı bir hale getirildikten sonra başka çalışmalar için ilgili taraflarla paylaşılması için çok önemli bir örnektir\" dedi.





2018 YKS İl - Bölge Yükseköğretim Başarı Atlası’nı yayınlandı. Buna göre, İstanbul\'da oturanların büyük bölümü aynı kentte bir üniversiteyi tercih ederken, Osmaniye\'deki öğrencilerin yüzde 85\'i farklı kentlere gitti. Rapor hazırlanırken 2018 YKS\'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 aday ve bu adayların içinden üniversiteye yerleşen 857 bin 232 adayın verilerinden yararlanılarak; il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturuldu.





\"DEVLET KURUMLARININ VERİLERİ PAYLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ\"





Rapordan birçok kişi ve kurumun faydalanacağını belirten İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Kılanç, \"Uluslararası literatürde \'veri diktatörlüğü\' diye bir kavram var, yani verinin paylaşılmaması. Bence YÖK\'ün bu çalışması verinin işlendikten ve faydalı bir hale getirildikten sonra başka çalışmalar için ilgili taraflarla paylaşılması çok önemli bir örnektir. Bu ve buna benzer örneklerin devlet kurumları nezdinde çoğalmasını bekliyoruz\" diye konuştu.





\"RAPORDAN BİNLERCE İSTATİSTİK ÇIKABİLİR\"





Çalışmanın il ve bölge bazında YKS atlası olduğunu ifade eden Kılanç, \"Raporda, Akdeniz Bölgesi\'nden kaç kişi sınava girdi, kaç kişi barajı geçti veya geçemedi gibi bilgilerin yanı sıra üniversiteye yerleşen öğrenci sayıları da yer alıyor. Bu verilerden valilikler,yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, eğitimciler,araştırmacılar çok faydalanacak. Rapordan binlerce ilginç istatistik çıkarılabilir. Son yıllarda bilişim teknolojisinde yaşanan önemli gelişmeler sonucu veri toplama, veri derleme, veri işleme ve yapay zekâ alanında dikkat çekici ilerlemelerin sonuçlarını küresel ölçekte gözlemlemekteyiz\" dedi.





RAPORDA ÖNCE ÇIKAN İSTATİSTİKLER





İstanbul\'da yaşayanların yüzde 64,6\'sı ilde kalırken, Osmaniye\'de ikamet edenlerin yüzde 85\'i ise farklı kentlere gitti. Sayısal puan türünde Ankara\'dan ilk 100\'den üniversiteye 20 kişi, İstanbul’dan sözel puan türünde ise ilk 100’den üniversiteye 23 kişi girdi.





ÖĞRENCİLER ANKARA\'DAN EN ÇOK KIRIKKALE\'YE GİDİYOR





Gaziantep\'teki üniversitelere İstanbul’dan 125 kişi, Gaziantep’ten İstanbul üniversitelerine ise bin 68 kişi yerleşti. Ankara\'dan 3 bin 608 öğrenci Kırıkkale\'ye gitti. Ankara’ya en çok öğrenci bin 984 ile İstanbul\'dan giderken bunu bin 263 ile İzmir ve bin 118 ile Antalya takip ediyor.





ŞANLIURFA GÖÇ VERİYOR





2018 YKS’de, Gümüşhane’den bin 477 kişi üniversiteli olmuş. Bunların sadece 47\'si vakıf üniversitelerine yerleşmiş. Türkiye genelinde, ilk üç tercihinden üniversiteye yerleşenlerin oranı yüzde 35. Bin 950 kişi Şanlıurfa\'ya üniversite eğitimi için giderken 9 bin 550 öğrenci de ilden ayrılarak başka kentlere gitti. 6 bin 833 kişi üniversite okumak için Trabzon’a gelirken, 5 bin 379 kişi ise başka illere gitti.