(Görüntülü) Bulgar fırkateyni Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Bulgaristan Donanması\'na ait 41 borda numaralı \'Drazki\' adlı fırkateyn, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



Ege Denizi\'nden bugün saat 14.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Bulgaristan Donanması\'na ait 41 borda numaralı savaş gemisi \'Drazki\', saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen fırkateyn, manevra yapılması en güc nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.



Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.