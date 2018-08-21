(Görüntülü) Bulgar sınırında askerlerin bayram kutlaması (1)

Engin ÖZMEN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Demirköy ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Avcılar Köyü Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu\'nda görevli askerler, Kurban Bayramı\'na ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu yaşarken, sınırda görev yapmanın da onurunu yaşıyor. Bulgaristan sınırındaki Demirköy ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan Avcılar köyündeki Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu\'nda görevli askerler, Kurban Bayramı\'nı sevinçle karşıladı. 5\'inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Taşkın Sorkun, Kurban Bayramı nedeniyle karakolda görev yapan askerleri ziyaret edip, bayramlarını kutlayarak mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Hudut karakolunda görevli askerlerden bazıları bayramı nöbet tutarak, bazıları da karakolun yemekhanesinde bir araya gelerek karşıladı. Görevi olanlar ise Bulgaristan sınırında elleri tetikte, gözleri hudut sınırlarında devriye gezdi. Bayramda ailelerinden uzak olmalarına karşın sınırda görev yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden askerler, ailelerinin kendilerini merak etmemesini istedi. Hudut karakolunda görevli askerlerden Kahramanmaraşlı Piyade Er Hakan İlbirliği, ilk kez bir bayramı ailesinden uzak geçirdiğini belirterek, \"Burada hudut namustur düşüncesiyle gece- gündüz gururla görev yapıyoruz. Ailem, şehit yakınları ve gazilerimizin, İslam aleminin Kurban Bayramı\'nı kutluyorum. Bizi merak etmesinler, çok iyiyiz\" dedi. Tokatlı Er Hüseyin Eşmeler ise, hudutta görev yapmanın kendisi için ayrı bir onur olduğunu kaydederek, \"Her Mehmetçiğe hudutta görev yapmak kısmet olmuyor. Ben ve silah arkadaşlarım gece gündüz sınırda onurla görev yapıyoruz. Milletimizden bizden dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Ailem ve herkesin bayramlarını kutluyorum\" diye konuştu.