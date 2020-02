(Görüntülü) Bülent Korkmaz: "Kasımpaşa en çok gol atan takım"

\"Her maç gibi bu maçta zor olacak\" Tolga YILDIRIM-Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Kasımpaşa en çok gol atan, hızlı hücuma çıkan ve direkt kaleye gidebilen bir takım. Her maç gibi bu maç da zor ama biz çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık. İnşallah hafta sonu iyi sonuçla Antalya\'ya döneriz\" dedi. Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Antalyaspor deplasmanda cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlı takımda teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Takımı hakkında değerlendirme yapan Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında Yomraspor\'a karşı sürpriz yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. \"HER MAÇ GİBİ BU MAÇTA ZOR OLACAK\" Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, \"Kasımpaşa en çok gol atan, hızlı hücuma çıkan ve direkt kaleye gidebilen bir takım. Türkiye\'deki istatistiklere göre oyuna baktığında hızlı oyuncuları olan direkt kaleye giden bir takım. Taktik olarak bu hafta çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Analizimizi de yapınca tam olarak maça hazır olacağız. Yarın da İstanbul\'a gidiyoruz. Her maç gibi bu maç da zor ama biz çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık. İnşallah hafta sonu iyi sonuçla Antalya\'ya döneriz\" şeklinde konuştu. Sakatlığı devam eden Charles\'in yakın zamanda takımla antrenman yapacağına değinen Korkmaz, kupa maçında sakatlıktan yeni çıkan oyuncuları maç performansı artması nedeniyle oynattığını aktardı. Korkmaz, kupa maçında oynayan 15 yaşındaki Fehmi ve altyapı oyuncusu Berkay\'ın gelecek vaadettiğini söyledi.